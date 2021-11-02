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Ronaldo'nun oynadığı Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı

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Tottenham, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile sözleşme imzaladı. Conte, Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United'ın teklifi geri çevirmişti.

İngiliz ekibi Tottenham, Manchester United'ın teklif yaptığı teknik direktör Conte'yi renklerine bağlamayı başardı. İtalyan hoca ile 1,5 yıllık mukavele yapıldı.

Ronaldo'nun oynadığı Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı

"SABIRSIZIM"

Conte, "Liderlik hırsı olan bir Premier Lig kulübüne döndüğüm için çok mutluyum. Tottenham, son teknolojiye sahip tesistler ve dünyanın en stadyumlarından birine sahip. Beni her zaman farklı kılan tutkumu, bu kulübe aktarmaya çalışacağım için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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