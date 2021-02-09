Ronaldo'nun Manchester United'lı Pogba ile takas edileceği konuşuluyor
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Ronaldo'nun Manchester United'lı Pogba ile takas edileceği konuşuluyor

09.02.2021 16:40 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:01

Juventus'un dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Fransız futbolcu Paul Pogba ile takas edileceği iddia edildi.

İngiliz basını Cristiano Ronaldo ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiasını ortaya attı.

Performansıyla büyüleyen 36 yaşındaki Ronaldo ile ilgili olarak transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Juventus, yılda 27 milyon sterlin kazanan Portekizli yıldızın maaşını düşürmek istemiş ancak bu amacında başarılı olamamıştı.

Daily Express gazetesi, İtalyan devinin bu sebeple Ronaldo'yu takımdan göndermek istediğini ve Portekizli yıldızın da yeniden İngiltere'ye döneceğini öne sürdü.

Haberde Manchester United'ın Paul Pogba'yı Juventus'a satmayı planladığını ve Cristiano Ronaldo'yu da takas transferiyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Ronaldo'nun Manchester United'lı Pogba ile takas edileceği konuşuluyor
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