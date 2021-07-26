Torino'da sıcak saatler! Ronaldo, takımdaki geleceğini görüşmek için yöneticilerle masaya oturacak

Cristiano Ronaldo, yeni sezon öncesi özel uçağıyla Torino'ya döndü. Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, dün Ronaldo'nun takımda kalacağına dair ifadeler kullansa da durum o kadar net değil. İtalyan basınından Tuttomercato, Ronaldo'nun birkaç saat içinde yöneticilerle geleceğini görüşeceğini ve takımdaki yerinin sallantıda olduğunu yazdı.