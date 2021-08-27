Ronaldo, Manchester City'ye imza atacakken ortalık karıştı! M.United transfere çomak soktu
Manchester United yönetimi, Juventus'tan ayrılan Cristiano Ronaldo için devreye girdi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de bu konuyla ilgili, "O bizim efsanemiz. Bruno Fernandes ile sürekli konuşuyor. Bir Manchester takımına gelecekse, biz buradayız" dedi.
Manchester Evening News'ın haberine göre; Manchester United yönetimi, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor. City, Ronaldo ile prensipte anlaşmıştı ama United her an dengeleri bozabilir.
"BURADA OLDUĞUMUZU BİLİYOR"
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Ronaldo ile her zaman iyi bir iletişimimiz oldu. Bruno da onunla konuşuyor ve onun hakkında ne hissettiğimizi biliyor. Juventus'tan uzaklaşacaksa burada olduğumuzu biliyor" diye konuştu.