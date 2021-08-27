Ronaldo, Manchester City'ye imza atacakken ortalık karıştı! M.United transfere çomak soktu

Manchester United yönetimi, Juventus'tan ayrılan Cristiano Ronaldo için devreye girdi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de bu konuyla ilgili, "O bizim efsanemiz. Bruno Fernandes ile sürekli konuşuyor. Bir Manchester takımına gelecekse, biz buradayız" dedi.