Ronaldo'dan sonra Paul Pogba da basın toplantısına damga vurdu! İçki şişesini masadan kaldırdı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısı öncesinde önündeki Coca-Cola şişelerini kaldırıp suyu işaret ederek "Bu size yeter" mesajının yankıları sürerken bu kez Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Paul Pogba'dan dikkat çeken bir hareket geldi. 20'li yaşlarının başında Müslümanlığı seçen Fransız orta saha oyuncusu, Avrupa Şampiyonası sponsorlarından biri olan içki markasına ait şişeyi masadan kaldırdı.

Dünya, Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında önündeki Coca-Cola şişesini masadan kaldırıp su şişesini işaret ederek "Bu yeterli" demesini konuşurken bir dikkat çeken hareket de Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Paul Pogba'dan geldi.

HIZLI BİR HAREKETLE MASADAN KALDIRDI

20'li yaşlarda Müslümanlığı seçen Fransız yıldız, Avrupa Şampiyonası'nın sponsorlarından biri olan içki markasına ait şişeyi masadan kaldırdı. Basın toplantısını beklerken masada duran içki şişesini fark ederek hızlı bir hareketle kaldıran Pogba'nın görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

MÜSLÜMAN OLMA HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

The Times'a konuşan yıldız futbolcu, 20'li yaşlarının başında Müslüman olduğunu söylemişti. Paul Pogba, arkadaşlarıyla dua ettiğini ve kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğini vurgularken; İslamiyetin medyada yanlış tanıtıldığına dikkat çekmişti.

"BENİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ"

"Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm" ifadelerini kullanan Fransız futbolcu sözlerine şöyle devam etmişti;

"Çok sayıda Müslüman arkadaşım vardı. Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim. O günden beri devam ediyorum. Günde 5 kez ibadet etmek zorundasınız. Bu İslamiyet'in temellerinden biri."