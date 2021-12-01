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Ronaldo'dan Messi'yi kışkırtacak olay hamle! Ballon d'Or paylaşımını beğenip bir de yorum yaptı

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Ronaldo'dan Messi'yi kışkırtacak olay hamle! Ballon d'Or paylaşımını beğenip bir de yorum yaptı

Lionel Messi'nin 7. kez Ballon d'Or'u kazanmasının yankıları tüm dünyada sürüyor. Arjantinli yıldızın bu sene ödülü hak etmediğini düşünenler paylaşımlarıyla tepkilerini ortaya koyarken Cristiano Ronaldo'nun hamlesi büyük ses getirdi. Portekizli yıldız, Instagram'da ödülün Messi'ye verilmemesi gerektiği yönündeki bir paylaşımı beğendi ve "Gerçekler" yorumunda bulundu.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi, 2021'nin en iyi futbolcusu seçilerek Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Arjantinli yıldızın bu ödülü hak etmediğini düşünen milyonlarca futbolsever sosyal medyada isyan ederken, Cristiano Ronaldo bu paylaşımlardan birini beğendi ve yorum yaptı.

"GERÇEKLER"

Cristiano Ronaldo bir Instagram hesabının yaptığı, "Ödül kime gidiyor? Sadece Barcelona ile İspanya Kral Kupası kazanan Messi'ye. Ronaldo ayrıldıktan sonra Real Madrid'e bir gol bile atmadı. Sezon boyunca büyük maçlarda kayboldu. Her 4 yıl olması gereken neredeyse her yıla indirdikleri Copa Amerika'yı kazandı. PSG ile kötü bir sezon geçiren Lionel Messi, yarı final ve finalde gol atamadı. Messi gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir. Ne olursa olsun, CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak." paylaşımını beğendi ve "Gerçekler" yorumunu yaptı.

Ronaldo'dan Messi'yi kışkırtacak olay hamle! Ballon d'Or paylaşımını beğenip bir de yorum yaptı

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