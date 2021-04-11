Ronald Koeman: Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü

Barcelona'da Real Madrid'e kaybedilen maç sonrası hakemlere büyük tepki var. Katalan ekibinin teknik direktörü Ronald Koeman maç sonunda açıklamalarda bulundu. 83. dakikada Real ceza sahasında yaşanan pozisyonun penaltı olduğunu belirten Koeman, "Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü. VAR bu pozisyonları penaltı vermeyecekse neden var?" ifadelerini kullandı.