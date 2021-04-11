Ronald Koeman: Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü
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Ronald Koeman: Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü

Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona'da Real Madrid'e kaybedilen maç sonrası hakemlere büyük tepki var. Katalan ekibinin teknik direktörü Ronald Koeman maç sonunda açıklamalarda bulundu. 83. dakikada Real ceza sahasında yaşanan pozisyonun penaltı olduğunu belirten Koeman, "Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü. VAR bu pozisyonları penaltı vermeyecekse neden var?" ifadelerini kullandı.

Barcelona şampiyonluk yolunda Real Madrid'e kritik bir 3 puan kaybetti. Maç sonunda teknik direktör Ronald Koeman maçın hakemlerini sert bir dille eleştirdi.

"PENALTI VERMEYECEKSE NEDEN VAR"

İlk olarak penaltı itirazlarının yaşandığı 83. dakikada Braithwaite'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Koeman, "Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü. VAR bu pozisyonları penaltı vermeyecekse neden var? Ben maçlarda hakemlerin sadece doğru kararları vermesini istiyorum. Bir de maçın sonuna 4 dakika eklendi bu da azdı. Hakem kararları nedeniyle takım kendisini üzgün hissediyor." diye konuştu.

Ronald Koeman: Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü
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