Roman Abramovic'in 4.3 milyar TL değerindeki yeni yatı ortaya çıktı

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İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin milyarder sahibi Roman Abramovich'in Solaris ismini verdiği yatın görüntüleri ortaya çıktı. Değeri 4.3 milyar TL olan Solaris'in özellikleri, diğer yatlara göre ultra lüks olmasıyla dikkat çekti.

Premier Lig'in dev ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, sahip olduğu servet sayesinde lüks bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Rus milyarderin yeni yaptırdığı ultra lüks yatın görüntüleri ortaya çıktı.

Solaris ismi verilen yatın özellikleri ise ağızları açık bırakacak cinsten. 8 güvertesi ve 1 helikopter pisti bulunan yat, sahip olduğu iki elektrikli motoru sayesinde dünyanın en güçlü yatı oldu.

DEĞERİ 4.3 MİLYAR TL

Yapımında son aşamaya gelinen ve yaz aylarında Abramovich'e teslim edilmesi planlanan yatın, bir tanesi 38 kişi kapasiteli 48 kabini ve 60 mürettebatı mevcut. Abramovich, yaşadığı vize sıkıntılarından dolayı, değeri 430 milyon sterlin (4.3 milyar TL) olan yatıyla İngiltere'ye istediği gibi seyahat edemeyecek.

Yatın boyutu gizli tutulurken, yapıldığı tersanenin İngiliz Kraliyeti Ailesi'nin Buckingham Sarayı'ndan daha büyük olduğu ve bu bilginin de yatın boyutuna dair fikir verdiği kaydedildi.

Roman Abramovich

5.4 MİLYAR TL DEĞERİNDE BİR YATI DAHA VAR

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Roman Abramovich'in hali hazırda 540 milyon sterlin (5.4 milyar TL) değeri olan ve dünyanın en pahalı yatlarından kabul edilen Eclipse'in isimli bir yatı daha bulunuyor.