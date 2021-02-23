Roman Abramovic'in 4.3 milyar TL değerindeki yeni yatı ortaya çıktı
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Roman Abramovic'in 4.3 milyar TL değerindeki yeni yatı ortaya çıktı

23.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:21

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin milyarder sahibi Roman Abramovich'in Solaris ismini verdiği yatın görüntüleri ortaya çıktı. Değeri 4.3 milyar TL olan Solaris'in özellikleri, diğer yatlara göre ultra lüks olmasıyla dikkat çekti.

Premier Lig'in dev ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, sahip olduğu servet sayesinde lüks bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Rus milyarderin yeni yaptırdığı ultra lüks yatın görüntüleri ortaya çıktı.

Solaris ismi verilen yatın özellikleri ise ağızları açık bırakacak cinsten. 8 güvertesi ve 1 helikopter pisti bulunan yat, sahip olduğu iki elektrikli motoru sayesinde dünyanın en güçlü yatı oldu.

Roman Abramovic'in 4.3 milyar TL değerindeki yeni yatı ortaya çıktı

DEĞERİ 4.3 MİLYAR TL

Yapımında son aşamaya gelinen ve yaz aylarında Abramovich'e teslim edilmesi planlanan yatın, bir tanesi 38 kişi kapasiteli 48 kabini ve 60 mürettebatı mevcut. Abramovich, yaşadığı vize sıkıntılarından dolayı, değeri 430 milyon sterlin (4.3 milyar TL) olan yatıyla İngiltere'ye istediği gibi seyahat edemeyecek.

Roman Abramovic'in 4.3 milyar TL değerindeki yeni yatı ortaya çıktı

Yatın boyutu gizli tutulurken, yapıldığı tersanenin İngiliz Kraliyeti Ailesi'nin Buckingham Sarayı'ndan daha büyük olduğu ve bu bilginin de yatın boyutuna dair fikir verdiği kaydedildi.

Roman Abramovic'in 4.3 milyar TL değerindeki yeni yatı ortaya çıktı
Roman Abramovich

5.4 MİLYAR TL DEĞERİNDE BİR YATI DAHA VAR

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Roman Abramovich'in hali hazırda 540 milyon sterlin (5.4 milyar TL) değeri olan ve dünyanın en pahalı yatlarından kabul edilen Eclipse'in isimli bir yatı daha bulunuyor.

Roman Abramovic'in 4.3 milyar TL değerindeki yeni yatı ortaya çıktı
Roman Abramovich'in 5.4 milyar TL değerindeki Eclipse isimli yatı
Roman Abramovic'in 4.3 milyar TL değerindeki yeni yatı ortaya çıktı
Haber Yorumları (1)
ARTVİNLİ: İngiltere, ye bak milyar dolarlık yat yaptırıyor abrahamoviç ama ingiltere, ye vize alamadığı için gidemiyor, Rusya kendi vatandaşını ingilterede zehirlediği için ingiltere tüm rusya, ya resti çekti hemde adamın orada futbol kulubü olduğu halde vize vermiyor. Bizdede arabistandan bir uçak dolusu katil geldi kaşıkçıyı parçalayıp gitti
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