Galatasaray'da kötü gidişatın ardından Fatih Terim'in durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, yapılan durum değerlendirmesinin ardından usta hocayla yollarını ayırdı. Yeni adaylardan Roger Schmidt ismi ön plana çıktı. Peki, Roger Schmidt kimdir? Roger Schmidt hangi takımları çalıştırdı?

GALATASARAY'IN YENİ HOCASI KİM OLACAK?

Fatih Terim'in yerine düşünülen isimlerin başında Bülent Korkmaz ve Roger Schmidt geliyor. Sezon sonuna kadar Korkmaz'ı düşünen sarı-kırmızılılar, PSV'nin 54 yaşındaki hocası Schmidt'e gelecek yıl takımı emanet etmek istiyor.

ROGER SCHMİDT KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Doğum tarihi: 13 Mart 1967

Kaç yaşında: 54 yaşında

Nereli: Kierspe, Almanya

Boy: 1,88

Roger Schmidt, (d. 13 Mart 1967, Kierspe, Batı Almanya) Alman eski futbolcudur ve teknik direktördür. Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen ve Beijing Guoan gibi takımları yönetmiştir. Schmidt, şu anda PSV Eindhoven takımının başındadır.

Başarıları

Red Bull Salzburg

Bundesliga (Avusturya) şampiyonluğu: 2013-14

ÖFB-Cup şampiyonluğu: 2013-14

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu: 2013-14

Bayer 04 Leverkusen

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu: 2014-15, 2016-17

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu: 2015-16

Beijing Guoan

Congguo Zuşie Bei: 2018-19

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