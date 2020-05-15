Rodrigo Caio'nun En İyi Anları
Flamengo'da Rodrigo Caio'nun en iyi anlarının bir derlemesinin tadını çıkarın. Brezilyalı oyuncu 2019'un başlarında Flamengo'ya transfer olduktan sonra, Brezilya ve Güney Amerika'daki tüm büyük unvanları kazandı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
Flamengo'da Rodrigo Caio'nun en iyi anlarının bir derlemesinin tadını çıkarın. Brezilyalı oyuncu 2019'un başlarında Flamengo'ya transfer olduktan sonra, Brezilya ve Güney Amerika'daki tüm büyük unvanları kazandı.
Kaynak: Dugout