Rodolfo Cingolani, Ortega'nın Türkiye'de başarılı olamayacağını bildiğini söyledi

Fenerbahçe'ye transferi büyük ses getiren Ortega'nın Türkiye kariyeri kısa sürmüştü. Arjantinli yıldızı yakından tanıyan isimlerden muhabir Rodolfo Cingolani, o dönem Ortega'yı kendisi gibi yakından tanıyan herkesin, Türkiye'de yapamayacağını bildiğini dile getirdi.

Fenerbahçe, 2002 yılında sansasyonel bir hamle ile River Plate'den Ariel Ortega'yı kadrosuna katmıştı. Arjantinli yıldız, Türk spor tarihinin en önemli transferlerinden biri olsa da beklentilerin altında kalmış ve ülkesi Arjantin'e geri dönmüştü. TyC Sports muhabiri Rodolfo Cingolani de Ortega'nın Türkiye'deki başarısızlığının beklenen bir şey olduğunu belirtti.

"ONU TÜRKİYE'DEN GÖNDERDİLER"

Yaptığı açıklamada Cingolani, "Ortega'yı iyi tanıyan herkes, Türkiye'de yapamayacağının farkındaydı. İstanbul gibi zor bir şehirde yaşamaya adapte olacaktı. Başarılı olması imkansızdı. Onu Türkiye'ye gönderdiler. Gerisini o düşünmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

2002/03 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de sadece 14 maça çıkabilen Ortega, 5 gol atmayı başarmıştı.