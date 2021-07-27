ROC hangi ülkedir? ROC Rusya mı? Tokyo 2020 olimpiyatlarında ROC neresi, hangi ülkeyi temsil ediyor? ROC ne demek?

Tokyo 2020 olimpiyatlarında ROC ülkesi neresi, nereye ait merak ediliyor. ROC ne demek, nedir? ROC açılımı nedir? ROC Rusya ülkesi mi? Olimpiyatlarda geçen ROC ülkesinin gerçek adı nedir? ROC ile ilgili bilgiler sizlerle...