Robinho'nun Santos'taki En İyi Anları

02.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:21

Santos altyapısında yetişen ve 2002-2005 yılları arasında A Takımın formasını giyen Robinho, Brezilya Serie A ekibi ile 74 maçta forma giyip 35 gol kaydetti. Robson de Souza ya da diğer adıyla Robinho'nun en iyi anlarını sizler için derledik.