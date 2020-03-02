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Robinho'nun Santos'taki En İyi Anları

Santos altyapısında yetişen ve 2002-2005 yılları arasında A Takımın formasını giyen Robinho, Brezilya Serie A ekibi ile 74 maçta forma giyip 35 gol kaydetti. Robson de Souza ya da diğer adıyla Robinho'nun en iyi anlarını sizler için derledik.

02.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:21

Santos altyapısında yetişen ve 2002-2005 yılları arasında A Takımın formasını giyen , Serie A ekibi ile 74 maçta forma giyip 35 gol kaydetti. Robson de Souza ya da diğer adıyla Robinho'nun en iyi anlarını sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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