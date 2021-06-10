Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz

EURO 2020'nin açılış maçında yarın karşılaşacağımız İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, Türkiye'ye övgüler yağdırırken Burak Yılmaz'ın bu sezon gösterdiği performansa ilişkin ise, "Burak Yılmaz'ı takip ettim, harika, fantastik bir sezon geçirdi. Umuyorum ki yarın gol atmaz bize. Bir insan, bir oyuncu olarak onu çok severim" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın EURO 2020'nin açılış maçında karşılaşacağı İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, dev maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Roberto Mancini'nin açıklamalarından satır başları:

"TÜRKİYE GENÇ AMA FANTASTİK OYUNCULARA SAHİP"

"Türkiye'ye baktığımızda, iyi bir takım ve onları yenmek için iyi oynamamız gerekiyor. Belki de en iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. 1 puan iyi olmaz, şunu biliyoruz ki Türkiye genç ama fantastik oyunculara sahip. Dolayısıyla kazanmak istiyorsak en üst düzeyde oynamamız gerekiyor. İlk maçlar her zaman çok zor olur."

"UMARIM FİNALDE KARŞILAŞIRIZ"

"Burak Yılmaz'ı takip ettim, harika, fantastik bir sezon geçirdi. Umuyorum ki yarın gol atmaz bize. Bir insan, bir oyuncu olarak onu çok severim. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Türk taraftarları seviyorum ama yarın için üzgünüm, 90 dakikada kazanmak istiyoruz. Umarım finalde karşılaşırız"