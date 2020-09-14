Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi
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Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi, koronavirüsü yenmeyi başardı.

14.09.2020 15:36 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:48

Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesinin yeni tip koronavirüs hastalığını yendiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, koronavirüse yakalanan ve bir aydır hastanede tedavi gören Roberto Carlos'un babaannesi Gismalia dos Santos da Silva'nın bugün hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi

BELEDİYE BAŞKANI KARŞILADI

Cordeiropolis'deki evine geri dönen Gismalia'yı burada çocukları, torunları ve torunlarının çocukları ile aralarında belediye başkanının da olduğu bazı vatandaşların karşıladığı kaydedildi.

Koronavirüs salgının dünyada en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan Brezilya'da bu zamana kadar 4,3 milyondan fazla vaka tespit edilirken, 131 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi
Haber Yorumları (1)
BREH: Kadinda bacaklara bak at gibi demekleri bunlarin DNA sinda var bu bacak gucu! 100 sene daha yasa !
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