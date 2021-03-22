Robert Lewandowski ve Thomas Müller Ortaklığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Robert Lewandowski ve Thomas Müller Ortaklığı

22.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:24

Robert Lewandowski ve Thomas Müller ikilisi, Bundesliga tarihinin en unutulmaz ortaklıklarından bir tanesi... Müller, Ocak 2021'de takım arkadaşı Lewandowski’ye ligdeki 37. asistini yaptı. Gelin bu ortaklığı mercek altına alalım.

Robert Lewandowski ve Thomas Müller ikilisi, Bundesliga tarihinin en unutulmaz ortaklıklarından bir tanesi... Müller, Ocak 2021'de takım arkadaşı Lewandowski'ye ligdeki 37. asistini yaptı. Gelin bu ortaklığı mercek altına alalım.

Robert Lewandowski ve Thomas Müller Ortaklığı

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kemal Sunal Rasim Öztekin Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Robert Lewandowski ve Thomas Müller Ortaklığı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 15:34:11. #1.16#
title