Robert Lewandowski ve Thomas Müller Ortaklığı

Robert Lewandowski ve Thomas Müller ikilisi, Bundesliga tarihinin en unutulmaz ortaklıklarından bir tanesi... Müller, Ocak 2021'de takım arkadaşı Lewandowski’ye ligdeki 37. asistini yaptı. Gelin bu ortaklığı mercek altına alalım.