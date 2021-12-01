RNPOL halka arz ne zaman? RNPOL satışı eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir, ne zaman işlem görecek? Hangi bankada satılır
Rainbow polikarbonat halka arz ile borsada işlem göreceği tarihler binlerce yatırımcının merak konusu oldu. Bu kapsamda RNPOL halka arz ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. RNPOL hisse koduyla satışa çıkacak olan Rainbow Polikarbonat'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvurunun kabul almasının ardından hangi bankalardan hisse satın alınabileceği ve RNPOL satışının eşit mi oransal mı olacağı araştırılıyor. Rainbow halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?
Rainbow ne zaman işlem görecek? RNPOL halka arz ne zaman? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yatırımcılar tarafından bugün yoğun şekilde araştırılan başlıkları sizler için derledik. Peki, RNPOL satışı eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir, ne zaman işlem görecek? Hangi bankada satılır
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Birincil Piyasada sabit fiyatlı talep toplama yöntemiyle halka arz edilecektir. 30 Kasım – 1 Aralık 2021 tarihlerinde 10:30-13:00 saatleri arasında YFTRADE Mobil, İnternet Şube ve diğer online kanallar üzerinden RNPOL.HE koduyla emir gönderebilirsiniz.
SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.
Rainbow Polikarbonat'un halka arz hisse kodu RNPOL olacak.
RPNOL halka araz izahnamesine göre satışlar eşit dağıtım şeklinde olacak.
Şirketin halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanıldığı için tüm banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanması beklenmektedir.
SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 TL'den halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.
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