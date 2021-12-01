RNPOL halka arz ne zaman? RNPOL satışı eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir, ne zaman işlem görecek? Hangi bankada satılır

Rainbow ne zaman işlem görecek? RNPOL halka arz ne zaman? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yatırımcılar tarafından bugün yoğun şekilde araştırılan başlıkları sizler için derledik. Peki, RNPOL satışı eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir, ne zaman işlem görecek? Hangi bankada satılır

RNPOL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Birincil Piyasada sabit fiyatlı talep toplama yöntemiyle halka arz edilecektir. 30 Kasım – 1 Aralık 2021 tarihlerinde 10:30-13:00 saatleri arasında YFTRADE Mobil, İnternet Şube ve diğer online kanallar üzerinden RNPOL.HE koduyla emir gönderebilirsiniz.

SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.

HALKA ARZ HİSSE KODU NEDİR?

Rainbow Polikarbonat'un halka arz hisse kodu RNPOL olacak.

RNPOL SATIŞI EŞİT Mİ ORANSAL MI?

RPNOL halka araz izahnamesine göre satışlar eşit dağıtım şeklinde olacak.

HANGİ BANKALARDAN HİSSE SATIN ALINABİLİR?

Şirketin halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanıldığı için tüm banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanması beklenmektedir.

HİSSE FİYATI NE KADAR?

SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 TL'den halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.

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