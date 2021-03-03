Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, 3 yıllık hapis cezası alabilir

Verdiği pozlarla dikkat çeken ve Çaykur Rizespor taraftarının yenge diye hitap ettiği Irina Moroziuk, 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ukrayna Milli Marşı'nı okurken iç çamaşırını çıkardığı videoyu paylaşan Moroziuk hakkında, ülke değerlerine saygısızlık yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Çaykur Rizespor forması giyen Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un başı, ülkesi Ukrayna'da büyük derde girdi. Moroziuk'un Ukrayna Milli Marşı'nı okurken iç çamaşırını gösterdiği video nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Ülke değerlerine saygısızlık yaptığı gerekçesiyle açılan soruşturma sonrası Moroziuk'un 3 yıla kadar hapsi istendi. Avukat Yuriy Yurchenko, Moroziuk'un suçlu bulunması halinde alacağı 3 yıllık hapis cezasını çekmesinin çok yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

MİLLİYETÇİLERDEN ÇOK SERT TEPKİ GELDİ

Irina Moroziuk'un paylaştığı videoya birçok beğeni gelirken, bazı Ukrayna milliyetçilerinin bu tavra çok sert tepki gösterdiği belirtildi.

Ukrayna yasalarına göre devletin milli değerlerine saygısızlık yapılmasının cezasının 6 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası olduğu ifade edildi.