Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız

09.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:42
Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız

Çaykur Rizespor kaptanı Fernando Boldrin taraftarlara mesaj göndererek, "Bize inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin, Rizespor çok daha iyi yerlere gelecek.

Çaykur Rizespor kaptanı Fernando Boldrin taraftarlara mesaj göndererek, "Bize inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin, Rizespor çok daha iyi yerlere gelecek. Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam etti. Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan takım kaptanı Fernando Boldrin, 2 haftadır olumsuz sonuçlar aldıklarını belirterek, "Ancak unutulmaması gereken bir şey var; son iki maça gelene kadar da 6 maçtır takımımız kaybetmiyordu. Bazen takımlar böyle düşüşleri yaşayabilir. Bence çalışmamızda, kazanma hırsımızda hiçbir eksiklik yok. Bu süreci de en iyi şekilde çalışmalarımızla, antrenmanlarımızla atlatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"RİZESPOR İYİ YERLERE GELECEK"Taraftara da mesaj gönderen Boldrin, "Bize inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Biraz kötü bir başlangıcımız oldu, daha sonra iyi gittik. Şimdi biraz kötü gidiş var gibi görünüyor ama öyle olmayacak. Bunu herkese göstereceğiz. Özellikle üst üste 4'üncü galibiyeti alacağımız Hatay maçında yediğimiz son saniye golü biraz takımdaki dengelerimizi, modumuzu, psikolojimizi bozdu. Ondan kurtulmaya çalışıyoruz. İlk kazandığımız maçtan itibaren herkesin inanmasını istiyorum ki Rizespor çok daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu."TAKIMDAKİ ARKADAŞLIKLARDA EN UFAK BİR SIKINTI YOK"Loic Remy ile aralarında sorun olduğuna yönelik çıkan söylentilere de yanıt veren Boldrin, bu konuda şunları söyledi: "Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Maç içerisinde her futbolcunun birbiri ile tartışması olabilir. Ben takım arkadaşlarımdan en küçüğüne ne kadar saygı duyuyorsan Remy'e de o kadar saygı duyuyorum. Herkese karşı saygım, sevgim aynı. Takım içerisindeki arkadaşlıklarda en ufak bir sıkıntı yok, kimsenin bir şüphesi olmasın. Tek istediğim önümüzdeki Göztepe maçında galip gelip takımı tekrar çıkışa geçirmek.""BİZ İYİ BİR TAKIMIZ"

Kaptan Boldrin iyi bir takım olduklarını da kaydederek, "Rizespor olarak bundan sonra oynayacağımız bütün maçları kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Motivasyonumuzun, ben dahil, yüzde 100 olması gerekiyor. Rizespor maçı berabere bitirmek için ya da yenilmek için sahaya çıkmıyor. Her maçı kazanmak için çıkacak. Bu da önümüzdeki ilk maç. Bütün arkadaşlarımı motive görüyorum. Biz Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız
Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK

İlgili Haberler

Çaykur Rizesporlu Fernando: 'Galatasaray maçını acil unutmak istiyoruz'
Çaykur Rizesporlu Fernando: "Galatasaray maçını acil unutmak istiyoruz"
Göztepe'ye evinde 1-0 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Göztepe'ye evinde 1-0 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Beşiktaş'ın son 4 maçında da kırmızı kart çıktı
Beşiktaş'ın son 4 maçında da kırmızı kart çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Perihan Savaş
Spor Abdullah Avcı Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:42:31. #1.15#
title