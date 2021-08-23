Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, "Oğulcan için Rize ile anlaştık. TFF'nin operasyonuyla engelleme yapıldı. Bu konu artık iki kulüp arasında değildir. Artık TFF ile savaşımız büyüdü" ifadelerini kullanmıştı. Rizespor'dan ise şöyle bir açıklama geldi: G.Saray sözleşme şartlarını değiştirmek istemesiyle anlaşma bozulmuştur