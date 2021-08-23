Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
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Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, "Oğulcan için Rize ile anlaştık. TFF'nin operasyonuyla engelleme yapıldı. Bu konu artık iki kulüp arasında değildir. Artık TFF ile savaşımız büyüdü" ifadelerini kullanmıştı. Rizespor'dan ise şöyle bir açıklama geldi: G.Saray sözleşme şartlarını değiştirmek istemesiyle anlaşma bozulmuştur

Çaykur Rizespor Kulübü, Galatasaray Kulübü ile Oğulcan Çağlayan'ın transferinde yaşanan uyuşmazlığa yönelik açıklama yaptı.

İşte Rize'den yapılan açıklama:

"Kulübümüzün iyi niyetli adımları ve başkanımız Tahir Kıran'ın dostane uzlaşmacı çözüm önerileri sonucunda, Oğulcan Çağlayan sorununun çözümü için imza aşamasına gelinmiş ve ihtilafı tüm boyutlarıyla sonlandırmak konusunda mutabakata varılmıştır.

Ancak imza aşamasına gelen bu anlaşma, Galatasaray'ın son anda sözleşme şartlarını değiştirmek istemesi ve daha önce anlaşılan her konuda ibra koşulundan vazgeçmek istemesi üzerine bozulmuştur."

Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
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Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık - Haberler Spor
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