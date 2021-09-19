Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı - Haberler Spor
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Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı

Haberler.com - Haberler | Spor

Bu sezon başında Rizespor'daki görevinden ayrılan Hasan Kartal, TFF'nin yabancı hoca tercihini sert şekilde eleştirdi. Kartal, "Keşke birkaç yönetim kurulu üyesini dışarıdan alsak. Kesin başarılı oluruz" diye konuştu.

Tff'nin Milli Takım için prensipte anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz ismine tepki yağıyor. Son olarak Rizespor'un eski başkanı Hasan Kartal, bu konuda ağır bir gönderme yaptı.

Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı

"KESİN BAŞARILI OLURUZ"

Hasan Kartal, "TFF, Milli Takım hocamızı dışarıdan aldı. Aslında birkaç tane de federasyon yönetim kurulu üyesini dışarıdan alsak kesin başarılı oluruz" açıklamasında bulundu.

Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı
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Haber: Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı - Haberler Spor
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