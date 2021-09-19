Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı

Tff'nin Milli Takım için prensipte anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz ismine tepki yağıyor. Son olarak Rizespor'un eski başkanı Hasan Kartal, bu konuda ağır bir gönderme yaptı.

"KESİN BAŞARILI OLURUZ"

Hasan Kartal, "TFF, Milli Takım hocamızı dışarıdan aldı. Aslında birkaç tane de federasyon yönetim kurulu üyesini dışarıdan alsak kesin başarılı oluruz" açıklamasında bulundu.

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