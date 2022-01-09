Rizespor-Beşiktaş maçında savaş çıktı! Hakem kırmızı kart yağdırdı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sahadan 2-2'lik sonuç çıktı. Beşiktaş net fırsatları harcadı. 86. dakikada yaşanan tartışmada kırmızı kart yağdı.

MONTERO'YU TUTAMADI

Gökhan Gönül, Umut Meraş'a yaptığı müdahaleden sonra kızardı. Sinirlenen Gökhan Gönül, Beşiktaşlılarla tartışma yaşadı. Montero da olaya dahil oldu. Montero da çileden çıkınca saha iyice karıştı. Takım arkadaşları Montero'yu sarılarak tuttu. Gökhan Gönül'den sonra Montero da kızardı.

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