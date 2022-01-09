Rizespor-Beşiktaş maçında savaş çıktı! Hakem kırmızı kart yağdırdı - Haberler Spor
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Rizespor-Beşiktaş maçında savaş çıktı! Hakem kırmızı kart yağdırdı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş, deplasmanda Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. 86. dakikada yaşanan bir pozisyonda sinirler gerildi. Rizespor'dan Gökhan Gönül ve Beşiktaş'tan Montero kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sahadan 2-2'lik sonuç çıktı. Beşiktaş net fırsatları harcadı. 86. dakikada yaşanan tartışmada kırmızı kart yağdı.

Rizespor-Beşiktaş maçında savaş çıktı! Hakem kırmızı kart yağdırdı

MONTERO'YU TUTAMADI

Gökhan Gönül, Umut Meraş'a yaptığı müdahaleden sonra kızardı. Sinirlenen Gökhan Gönül, Beşiktaşlılarla tartışma yaşadı. Montero da olaya dahil oldu. Montero da çileden çıkınca saha iyice karıştı. Takım arkadaşları Montero'yu sarılarak tuttu. Gökhan Gönül'den sonra Montero da kızardı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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