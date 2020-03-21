Rizeli genç, koronavirüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor
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Tahsin Öztürk, Güneysu, Güncel

Rizeli genç, koronavirüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, Tahsin Öztürk (23) koronavirüsten korunmak için 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine yaptığı 8 metrekarelik evde yaşamaya başladı.

21.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:52
Rizeli genç, koronavirüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, Tahsin Öztürk (23) koronavirüsten korunmak için 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine yaptığı 8 metrekarelik evde yaşamaya başladı.

Tahsin Öztürk, Merkez mahallesindeki evinin yanında bulunan 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine, 8 metrekarelik ağaç ev yaptı. Koronavirüse karşı yaptığı tek odalı evde yaşamaya başlayan Öztürk, sokağa da çıkmıyor. Misafirlerini ise kolonya ile karşılıyor.

Koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar ağaç evde kalacağını söyleyen Öztürk, "Koronavirüse karşı kendime güvenli bir yer oluşturdum. Burada kalıyorum. Tek başıma insanlardan uzak kafamı da dinliyorum. Bol bol çay içip, manzaranın tadını çıkıyorum. Bu virüsü insan taşıyor. Önlem almamız lazım. Çok ziyaretçi almıyorum gelen olursa ilk işim kolonya tutmak oluyor" dedi.'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR'

Arkadaşını ziyarete gelen Ethem Günay de, "Koronavirüsten sonra burada kalmaya başladı. Müzik dinliyor. Sosyal medya ile vakit geçiyor. Sosyal ortamlarda durmuyor, kendince tedbir almış. Herkesi içeri almıyor. Gelenlerinde bir saat kalmasına izin veriyor. Tedbiri elden bırakmıyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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