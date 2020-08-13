Rize sahiline 5 yıldızlı tesis Rize sahilinde 2017 yılında yapımına başlanan ve 160 milyon liraya mal olan 5 yıldızlı Ricosta Hotel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılıyor.

Rize sahilinde 2017 yılında yapımına başlanan ve 160 milyon liraya mal olan 5 yıldızlı Ricosta Hotel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılıyor.

Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olan ve bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm alanına yapılan yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Cengiz Holding tarafından 2017 yılında yapımına başlanan Rize'deki 5 yıldızlı Ricosta Hotel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile 15 Ağustos tarihinde yapılacak törenden sonra faaliyete geçecek.

Yatırım maliyeti 160 milyon lira

160 milyon lira yatırım ile kurulan otel özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde turizm sektöründe stratejik bir öneme sahip olacak. Trabzon Havalimanı'na 60, Rize-Artvin Havalimanı'na ise 32 kilometre uzaklıktaki otel, yayla turizminde ilk durak noktası olarak da yerli turizme katkı sunacak.

138 oda ve 300 yatak kapasitesine sahip otel, denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Ricosta Hotel Genel Müdürü Necdet Vural, otel ile bölgedeki önemli bir boşluğu dolduracaklarını ifade ederek, "Otelimiz Rize merkezde bulunuyor. Trabzon Havaalanı'na 60 kilometre, Ayder Yaylası'na 90 kilometre ve Uzungöl'e 63 kilometre uzaklıktayız. Bu özellikleri ile hem yayla turizminde ilk adım olacağız hem de iş dünyası tarafından da tercih edileceğiz. Sadece Rize için değil bölgesel olarak da tercih edilen bir tesis olacağız" dedi.

Otel hakkında şu bilgiler veridi: Yatırım maliyeti 160 milyon lira. 100 kişiye istihdam sağlayacak. 2'si King, 16'sı junior süit olmak üzere toplam 138 oda. Yatak kapasitesi 300. Trabzon Havalimanı'na uzaklığı 60 kilometre. 750 kişilik çok amaçlı konferans salonu. 2'si VIP, biri deniz manzaralı olmak üzere 3 ana restoran. Kapalı yüzme havuzu, fitness ve SPA merkezi bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA