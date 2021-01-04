Rize'de jandarma operasyonları
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Rize'de jandarma operasyonları

04.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:12
Rize'de jandarma operasyonları

Rize'de jandarma tarafından bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de jandarma tarafından bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, jandarma sorumluluk bölgesinde son bir ay içerisinde arama ve yol kontrol çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 28 tabanca mühimmatı, 6 tüfek mühimmatı, 9 bin 792 tabanca yapımında kullanılan parça, 1 metal arama dedektörü, 6 kazı malzemesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığı, ayrıca diğer suç ve kabahatlerden dolayı 221 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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