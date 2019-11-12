Rize'de "Gelenekten Geleceğe Sporun Gücü" paneli

12.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:03

Rize'de İçişleri Bakanlığının desteği ile Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından "Gelenekten Geleceğe Sporun Gücü" paneli düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Başkanı Süleyman Basa ve teknik direktör Yılmaz Vural konuşmacı olarak katıldı.

Eyüp Gözgeç, konuşmasında, okul çağındaki her çocuğun spora yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin 2012 yılının ardından Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerini (TOHM) hayata geçirdiğini kaydeden Gözgeç, "Türkiye'de o dönem 13-14 yaşında olup spor yapan gençler, bugün bütün branşlarda dünya ve Avrupa şampiyonalarında, takım oyunlarında görev almaya başladı. Türkiye'nin bütün illerinde sporcu taraması başlatıldı. Türkiye'de gençlerin kurtuluşu, sporun kurtuluşu ve ülkemizdeki sporun gelişmesinin tek yolu bu. Kişinin 7-8 yaşında hangi spora daha meyilli olduğunun araştırılarak, o spora yönlendirilmesi hedefleniyor." diye konuştu.

Hangi spor dalı olursa olsun spora erken yaşta başlanması ve programlı yapılması gerektiğine değinen Gözgeç, "Herkesin uğraşı, meşgul eden çalışması olmalı. Telefonu elimizden düşürecek bir çalışmamız olmalı. İnsanlar 2-3 dakika boş kaldığında telefona sarılıyor. Bunun yerine bir şey koymamız lazım. Gençler için en iyi şey spor yapmaktır. Sporu güçlü ve sağlıklı bir beden için yapmalıyız. İnsanın bedenini tanıyabilmesi için en iyi şey spordur. Spor, doğru beslenmeyi gerektirir." ifadelerini kullandı.

Kartal: "Bizde birlik ve beraberlik var"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, sporun insan sağlığı ve kişisel gelişim için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

İnsanların sosyal medyada zararlı alışkanlıklardan uzak durması gerektiğinin altını çizen Kartal, sağlıklı yaşam için internette doğru bilgilerden faydalanılması gerektiğini, sosyal medyanın içerisinde doğru gelişimin son derece önemli olduğunu söyledi.

Gelecek neslin internet ile sosyal yaşamda spora yönlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kartal, şunları kaydetti:

"Sağlıklı yaşam, spor mahalleden başlar. Sadece futbol değil, spor. Gençler, her spor dalını mahallesinde yapabilmeli. Gençler, spor yapacak mekanlara ulaşarak birbirini tanıma imkanı bulacaktır. Sporcuların kaynaşması ve gelişimi, değişimi ortaya koyacaktır. Spor sahaları kaynaşma alanlarıdır. Türkiye'deki dayanışma ve dostluğu dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Dostluğu, dayanışmayı başka ülkelerde yakalayamazsınız. Dünyanın asıl hedefi bizim ülkemizdeki birlik ve beraberliği yok etmek. Bizde birlik ve beraberlik var. Çaykur Rizespor'da var. Birlik ve beraberlik mutlaka başarıyı getirir. En güzel birlik, bütünlük, dayanışma ve kaynaşma ise spor ile olur. Spordan uzak kalmamak lazım. Gençler öğrendiği sporu ömrünün sonuna kadar sürdürmeli ve devamlılık olmalı."

İMEF Başkanı Süleyman Basa, internetteki yanlış uygulamalara değinirken, Yılmaz Vural ise kendi yaşamından kesitler anlattı.

Panele Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman da katıldı.

Kaynak: AA