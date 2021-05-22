Rize'de Çay Çarşısı projesine 6 milyon lira destek sağlandı

Rize'de yapımı devam eden Çay Çarşısı projesine 6 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Rize'de yapımı devam eden Çay Çarşısı projesine 6 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Rize Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyede gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (DOKAP) Hakan Gültekin, Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan ve ilgili kişilerin katıldığı belirtildi.

RTB öncülüğünde, belediye destekleriyle yapımı devam eden Çay Çarşısı projesi için 6 milyon lira hibe desteği sağlanacağı vurgulanan açıklamada, Belediye Başkanı Metin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Çay, Rize'nin en önemli markasıdır. Çay Çarşısı, şehrimizin turizmine alternatif olacak şekilde düşünülen bir proje ve şu an deniz dolgu çalışmalarını yürüttüğümüz Millet Bahçesi projesi ile entegre olabilecek. İnşallah bu proje gelecekte Rize'nin uğrak noktalarından biri olmakla birlikte şehrimize önemli derecede ekonomik katkı sağlayacak."

Projeyi hep birlikte Rize'ye kazandıracaklarını aktaran Metin, ilin gelişimine önemli katkı sağlayacak projeye destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine ve bütün yetkililere teşekkür etti.

DOKAP Başkanı Gültekin ise Rize'de değişim ve dönüşümün yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu değişim ve dönüşümünde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde yürüyen projeler var. Bunlardan birisi olan Çay Çarşısı projesinde yeni kaynak ihtiyacı oldu ve girişimler sonucu DOKAP olarak kaynak ihtiyacı olan projelere destek vermeyi ön gördük. Bu doğrultuda da protokollerimizi yaptık. DOKAP olarak Rize'nin üretimine her türlü katma değeri oluşturabilecek katkıyla ilgili var olan dinamiklerimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz."

RTB Başkanı Erdoğan da Çay Çarşısı projesinin yüzde 85'lik bölümün tamamlandığını belirtti.

Hibe desteği protokolü, Rahmi Metin, Hakan Gültekin ve Mehmet Erdoğan arasında imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı