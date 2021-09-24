Rizespor başkanı 'Gömmemiz lazım' dedi, Galatasaray taraftarı çıldırdı! Sözlerine tepki yağıyor

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Çay TV'ye yaptığı açıklamalarda Galatasaray'a yönelik ağır ifadeler kullandı. Oğulcan Çağlayan transferindeki sürece değinen Kıran, sarı-kırmızılı takımla 3 Ekim'de oynayacakları maç için çarpıcı sözler kullandı.

Tahir Kıran'ın açıklamaları şöyle:

"BEN O DÜMENLERİ YEMEM!"

"Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım! Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem! Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin!"

"O MALUM TAKIM BİZİMLE ÇOK UĞRAŞIYOR"

"Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim."

"BARIŞ ALPER YILMAZ'I ÖNCE BİZ İSTEDİK"

"Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray'dan önce ilgilendik. 3 milyon Euro istediler bizden. Barış Alper Yılmaz 'Rize'ye gelmem' dedi. Adam Rizeli olduğu halde 'Rize'ye gelmem' dedi. Ne yapacaksın? Zorla mı getireceksin?"

GALATASARAY TARAFTARI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Galatasaray taraftarları, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın bu açıklamalarına sosyal medyada ateş püskürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, binlerce paylaşım yaparak Kıran'a tepki gösterdi.

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