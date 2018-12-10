River Plate, Boca Juniors'a Karşı Alınan Libertadores Kupasını Kutluyor

Arjantin'in iki ezeli rakip takımını buluşturan, Güney Amerika'nın en önemli futbol turnuvası Libertadores Kupası'nı Boca Juniors'u 3-1 yenen River Plate kazandı.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Maçın sona ermesinin ardından sokağa dökülen River Plate taraftarları, Buenos Aires'in merkezinde dünyanın en geniş caddelerinden 9 Temmuz Caddesi'ndeki tarihi Obelisco Dikilitaşı'nın olduğu yerde şampiyonluğu kutluyor. Kutlamanın gece geç saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor. Kutlama nedeniyle Buenos Aires'in merkezine yakın birçok cadde trafiğe kapatıldı. Metro ve diğer toplu ulaşım hatlarının kapatılması da şehirde aksaklıklara neden oldu.

ORTALIK KARIŞMIŞ VE FİNAL İSPANYA'YA ALINMIŞTI

Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak değerlendirilen Libertadores Kupası finalinin 24 Kasım cumartesi, River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda oynanması gerekirken, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), olay sırasında futbolcuları yaralanan Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez ertelemiş ve finalin Santiago Bernabeu Stadı'nda 9 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti.