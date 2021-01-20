Riskli yapı olduğu tespit edilen Marmaris Belediyesi hizmet binası boşaltıldı
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Riskli yapı olduğu tespit edilen Marmaris Belediyesi hizmet binası boşaltıldı

20.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:54
Riskli yapı olduğu tespit edilen Marmaris Belediyesi hizmet binası boşaltıldı

Marmaris Belediyesi hizmet binası riskli yapı olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Marmaris Belediyesi hizmet binası riskli yapı olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1970'li yılların başında otel olarak inşa edilen, 1990'da ise belediye binasına dönüştürülen Marmaris Belediyesi hizmet binasının riskli yapı olduğu tespit edildi.

Binan boşaltılınca belediye birimleri İçmeler Mahallesi'ndeki ek hizmet binası, Kemeraltı Mahallesi'ndeki Kültür Sanatevi ve Armutalan Mahallesi'ndeki Armutalan Kültür Merkezinde hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ana hizmet binasının tamamen boşaltılıp tahliye edildiğini, hizmetleri bir süreliğine yeni bir ana bina inşa edene kadar belirlenen alanlarda sürdüreceklerini ifade etti.

Tüm belediye işlemleri için dilekçelerin hem İçmeler hizmet binasındaki hem de Kültür Sanatevi'ndeki Evrak-Kayıt Servisine verilebileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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