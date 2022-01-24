Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı - Haberler
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Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı

Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Popüler video oyun yapım ve dağıtım şirketi Riot Games, Vietnam merkezli mobil video oyun geliştiricisine, Teamfight Tactics adlı oyununun telif haklarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açtı. Riot Games, açtığı davada kanıtlanan her telif hakkı örneği için 150 bin dolar tazminat istedi.

Riot Games'in açtığı telif hakkı ihlali davasında, Imba Games'in geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü 'I Am Hero: AFK Tactical Teamfight' oyunundaki içeriklerin ' Teamfight Tactics' adlı oyununu taklit ettiği nedeniyle Kaliforniya mahkemesine başvuruldu.

Kaliforniya'da açılan dava, Imba Games'in geliştirdiği mobil oyunun Teamfight Tactics telif hakkını ihlal ettiğini iddia ediyor. Ayrıca Riot Games, her telif hakkı ihlali örneği için 150 bin dolar tazminat istediğini bildirdi.

Imba Games'in taklit ettiği iddia edilen oyunu I Am Hero: AFK Tactical Teamfight'a android kullanıcıların Riot Games'in oyununu kopyaladığı gerekçesiyle olumsuz incelemeler yaptığı Google Play Store'da 10 bini aşkın oyun inceleme yapıldı. Oyunun League of Legends ve Teamfight Tactics'ten metin, karakter, karakter yeteneklerini kopyaladığı iddia ediliyor.

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Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı!

Riot Games, geçtiğimiz senelerde de oyunlarını kopyaladığı gerekçesiyle Çinli bir video oyun geliştirici şirketi Moontoon'a açtığı davada 2,9 milyon dolar kazanmıştı.

Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Teamfight Tactics, League Of Legends, Riot Games, Gamegar, Ekonomi, Güncel, Haber

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