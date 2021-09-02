Rihanna'dan Türk güzellik uzmanına ortaklık teklifi
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Rihanna'dan Türk güzellik uzmanına ortaklık teklifi

İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Haberler | Ekonomi

Rihanna'dan Türk güzellik uzmanına ortaklık teklifi Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Güzellik Uzmanı Sevim Alan, dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın ekibinden ortaklık teklifi aldığını açıkladı.

Rihanna'dan Türk güzellik uzmanına ortaklık teklifi

İSTANBUL - Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Güzellik Uzmanı Sevim Alan, dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın ekibinden ortaklık teklifi aldığını açıkladı. Sevim Alan, ünlü şarkıcı Rihanna ile güzellik sektöründe eğitim odaklı ortaklık yapacak.

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna Türk güzellik uzmanıyla ortaklık kurmak istiyor. Türkiye'de 2 yılda 16'ncı şubesini açan güzellik uzmanı Sevim Alan'a sosyal medya üzerinden ulaşan Rihanna'nın ekibi ortaklık teklifinde bulundu.

"Eğitim kapsamında bir ortaklık kuruyoruz"

Rihanna'nın ekibinden gelen ortaklık teklifiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sevim Alan, "Rihanna ile sosyal medya üzerinden yollarımız kesişti. Sosyal medyada çok fazla talep gören videolarımız bulunuyor. İsviçre'de de Ekim ayında bir akademi oluşturacağız. ABD'de neden olmasın dedik. Orada eğitim kapsamında bir ortaklık kuruyoruz diyebiliriz. Ortaklık kapsamında yapılan sözleşmemizde gizlilik maddesi var. Bu nedenle yapacağımız ortaklığın detaylarını önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşabiliriz" dedi.

Güzellik sektörüne giriş hikayesini de anlatan Alan, "Moda tasarım, tasarım yönetimi gibi eğitimler aldım. Güzel Sanatlar İç Mimarlık eğitimi de aldım. Aynı zamanda resim eğitimi de aldım. Güzellik salonu tasarımları yaparken bir ortaklık teklifiyle bu sektöre giriş yaptım. Ortaklarım daha sonra çekilmek istedi, bende bırakmak istemedim devam ettim. Bu alanda şu anda eğitim veriyorum. Tabi ki tüm belgelerimi aldım ve tüm sınavlarıma girdim. İnsanların böyle yeteneklerini keşfetmeleri için kesinlikle eğitim almaları gerekiyor" diye konuştu.

"Yurt dışına açılma hedefimiz var"

İstanbul'da 16 şubelerinin olduğunu ve büyüme odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini de söyleyen Sevim Alan, "İstanbul'da 16 şubemiz var. Bu şubelerde yaklaşık 125 kişi çalışıyor. Şehir dışına ve yurt dışına açılma gibi hedeflerimiz bulunuyor. Hedeflerim arasında her şeyden önce mutlu müşteriler var. Bülent Ersoy, İrem Derici ve Ceylan gibi birçok sanatçıya işlem yapıyoruz. Bizi daha çok doğal işlemlerimiz için tercih ediyorlar diyebilirim" sözlerini ifade etti.

"Diva protokolü ile 10 yaş genç görünmek mümkün"

Cilt bakımda kimyasal içermeyen doğal yöntemlerle işlemleri tercih ettiklerini söyleyen Sevim Alan, "Kendime ozon uyguluyorum. 1-2 ayda bir diva protokolü uyguluyorum. Doğal olan işlemleri uyguluyorum. Diva protokolü bitki köklerinden yapılan bir vitamin karışımıdır. Tamamen doğal olan bu işlem cildi 10 yaş geriye atıyor diyebiliriz. Cilt bariyerini güçlendiren, leke ve akne tedavi eden bir işlemdir" şeklinde konuştu.

Kendine özgü geliştirdiği cilt bakım formülleriyle dikkatleri üzerine çeken Alan aynı zamanda Türkiye'den birçok ünlü isimin de güzellik danışmanlığını yapıyor.

Rihanna'dan Türk güzellik uzmanına ortaklık teklifi
Rihanna'dan Türk güzellik uzmanına ortaklık teklifi
Rihanna'dan Türk güzellik uzmanına ortaklık teklifi
Rihanna'dan Türk güzellik uzmanına ortaklık teklifi
Rihanna'dan Türk güzellik uzmanına ortaklık teklifi
Rihanna'dan Türk güzellik uzmanına ortaklık teklifi
Rihanna'dan Türk güzellik uzmanına ortaklık teklifi
Rihanna'dan Türk güzellik uzmanına ortaklık teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin

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