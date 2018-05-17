Galatasaray'ın Eski Teknik Direktörü Riekerink, Heerenveen'e İmza Attı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Hollanda'da kariyerine devam edecek. Tecrübeli teknik direktör Heerenveen kulübüyle her konuda anlaştı. 55 yaşındaki çalıştırıcının Hollanda temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Yeni sezonda Heerenven ile çalışacak Riekerink'in transfer gelişmesi Hollanda basınında da dikkat çekti.

SÜPER KUPA VE TÜRKİYE KUPASINI KAZANMIŞTI

Riekerink'in Galatasaray döneminde Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları anımsatıldı. 2017 Şubat'ta Galatasaray'dan ayrılan Riekerink, 1,5 yıl sonra yeni kulübüyle anlaştı.