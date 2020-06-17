Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul'daki final ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir UEFA'nın İstanbul'daki 2020 Şampiyonlar Ligi finalini bir yıl ertelemesini eleştiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Kanunen elimizde İstanbul finali varken, dünyada da bu süreci iyi yöneten bir ülke olarak, yurt dışında algımızın eksi olması ihtimalini görüyorum. Bu karar eksidir" dedi.

Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini ertelemesiyle ilgili NTV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. UEFA'nın kararını eleştiren Dilmen, "Ben üzüldüm açıkçası UEFA'nın kararına. 12-23 Ağustos arasında her gün Manchester City'nin, Barcelona'nın İstanbul'da maç yapmasını dünyanın izlemesini tercih ederdim" dedi. Rıdvan Dilmen'in diğer açıklamları şu şekilde; "Ben Alman vatandaşı olsam, 'final Türkiye'den alındı' derim. Şöyle bir öneri olsaydı Türkiye'ye; '8 takımı İstanbul'a getireceğiz ve seyircisiz oynanacak' deselerdi, kabul etmez miydik? Düşünsenize, 8 dünya markası Türkiye'ye gelecekti!" "ONLAR BİZİ ZORLADI" "Kanunen elimizde İstanbul finali varken, dünyada da bu süreci iyi yöneten bir ülke olarak, yurt dışında algımızın eksi olması ihtimalini görüyorum. Bu karar eksidir. Herhalde bizim isteğimiz değildi, onlar bizi zorladı."