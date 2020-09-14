Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın kehanetini canlı yayında anlattı: Bana, "Bugün rahat yeneriz" dedi Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, maçtan önce Sergen Yalçın'la yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı. Dilmen, başarılı çalıştırıcının kendisine "Bugün rahat yeneriz" kehanetinde bulunduğunu ifade etti.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı. Başarılı yorumcu, maçtan önce Sergen Yalçın'la yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını ve başarılı teknik adamın kehanetini canlı yayında aktardı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Bütün Türkiye'de ve özellikle Trabzonspor Teknik Direktörü dersini nasıl çalıştı, PAOK maçına göre. Bugün öğle saatlerinde Sergen Yalçın kardeşimi geçmiş olsun diye aradım. İkinci testi de pozitif çıkmış. Sergen Yalçın ile teknik olarak konuştuk. 'Bugün çok farklı bir sistem kullanacağız.' dedi. Esprilidir biliyorsunuz, "Allah'tan, taktik çalışmalarından sonra koronavirüs oldum" dedi.

"SERGEN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU"

Camialar mal olmuş teknik adamlar. Ekonomik olarak problem yaşayınca böyle teknik adamlara ihtiyaç duyarsınız. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı açıklayınca 20 bin seyirci gitti. o Sergen Yalçın Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe'de oynadı ama Rıza Çalımbaygillerden o, Beşiktaş'ın çocuğu! Büyük oyunculuğunun yanında Sergen Yalçın'ı insanlar benimsiyor.

"HEDEFİ BEŞİKTAŞ'TI"

Oyuncu Sergen Yalçın'dan Beşiktaş fazla nemalanamadı. Teknik direktörlüğünde bir tat veriyordu ama fazla kalamıyordu. Fakat, hedefi Beşiktaş'tı. Bir gün derken geldi ve taraftarın sevdiği insan geldi. Çok zeki bir adam. Hem de Murat Şahin gibi biri var yanında. Yıllardır Türkiye'yi bilen ve akademik bilgisi kuvvetli bir kondisyoneri var.

"SERGEN BANA, 'BUGÜN RAHAT YENERİZ' DEDİ"

Aslında Sergen Yalçın, İngiltere modeli teknik direktörlük yapıyor. Menajerlik yapıyor. Rahat biri. Sergen Yalçın bana "Bugün rahat yeneriz" dedi. "Anlamadım" dedim. "Rahat yeneriz" dedi. "Nasıl?" diye sordum, "Trabzonspor'u seyrettim, böyle oynarlarsa çok rahat yeneriz" dedi. Oyunculara da bunu söylüyordur. Hazırlığını da yapmış ama, planlamış. Bu kadar rahat.