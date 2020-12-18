Rıdvan Dilmen kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Rıdvan Dilmen hayatı ve biyografisi nedir?

Rıdvan Dilmen kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Rıdvan Dilmen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RIDVAN DİLMEN KİMDİR?

Rıdvan Dilmen 15 Ağustos 1962, Aydın doğumlu Türk Milli eski Futbolcu, Teknik Direktör, Futbol yorumcusudur.

15 Ağustos 1962'de, Aydın'ın Mehmet Lütfü Bey ile Makbule Hanım'ın dördüncü ve son çocukları olarak dünyaya gelen Dilmen, spora atletizmle başladı, daha sonra futbola yöneldi. Küçük yaşına rağmen, mahalle takımlarının aranan ismiydi. Gazoz ve şekere karşılık, mahalle arası transfer bile olurdu. Mahalle maçlarında herkes kendine bir futbolcunun adını yakıştırırken, o Fenerbahçeli Cemil Turan'dı. Fenerbahçe'nin maçlarını izleyebilmek için, İzmir'e otostop yapardı. 12 yaşındayken, babası Mehmet Lütfü Bey'i kaybeden Rıdvan'ın, ağabeyi Ercüment, ailenin geçimine katkıda bulunmak için, Denizlispor'da bir süre futbol oynadı. Futbolculuk dönemindeki lakabi "Şeytan" dı.

FUTBOL KARİYERİ

13 - 14 yaşlarında, mahalle arasında futbol oynarken keşfedilen Dilmen, Nazilli Sümerspor'da oynamaya başladı. O sezon takımı yenilgisiz şampiyon oldu. Daha sonra, Muğlaspor, Rıdvan'ı transfer etmek istedi ancak kulübü kabul etmedi. Sonunda, pazarlık reddedilmez noktaya geldi. 25 futbol topuna, Muğlaspor antrenörü Kemal Dirikan tarafından, transferi gerçekleşti.

Rıdvan'ın oynadığı sezon, Muğlaspor, amatör ligden ikinci lige çıktı. Dirikan'ın "Şeytan gibi bir zekan var" sözü, Rıdvan'ın "şeytan" lakabının temeli oldu. Muğlaspor'da oynadığı futbolla büyük takımların dikkatini çekmeye başlayan 19 yaşındaki Dilmen, sezon sonunda birinci lig takımı Boluspor'a transfer oldu. Takım ilk maçını, Ali Sami Yen Stadı'nda, Fenerbahçe'yle, ikinci maçını da Galatasaray'la oynadı. Böylece Dilmen, rüyalarını süsleyen Fenerbahçe Takımı'yla ilk kez karşılaşmış oldu.

1-1 biten maçın ertesi günü, Dilmen'in adı, Ziya Şengül, İslam Çupi gibi önemli yazarların köşelerinde geçiyordu. "Türkiye'de bir yıldız doğuyor. Gelecek hafta Boluspor - Galatasaray maçında Rıdvan'ı mutlaka izleyin!" Boluspor'un, 2-1 kaybettiği maçta, takımının tek golünü kaydeden Rıdvan, aynı akşam açıklanan milli takım kadrosunda yerini aldı.

İki yıl Boluspor'da oynayan ve sonra Sarıyer'e transfer olan Dilmen, dört yıl da Sarıyer forması giydi. 1987 - 1988 sezonu, Rıdvan'ın hayalleri gerçek oldu. Fenerbahçe'ye sansasyonlu bir şekilde transfer olan futbolcu, önce Galatasaray yöneticisi Ergun Gürsoy'a söz vermesine rağmen, Fenerbahçe'de oynamaya başladı.

1988 - 1989 sezonunda, kariyerinin zirvesine çıkan Dilmen'in takımı Fenerbahçe, 103 gol atarak şampiyon oldu. Aykut, Oğuz, Hakan, Schumacher gibi oyuncuların bulunduğu takımda, Dilmen, 19 gol atıp, 41 gol attırarak, şampiyonluktaki en büyük rolü oynadı.

1989 - 1990, Rıdvan şanssız bir sezon geçirdi. Trabzonspor'un Yugoslav oyuncusu Yesiç'in tekmesiyle sağ ayağı sakatlanan Rıdvan'ın, futbol hayatı dalgalanmaya başladı. Dört kez dizinden ameliyat olan Dilmen'e doktorlar, "Altı ay oynama" dediyse de, biraz kendi aceleciliğinden, biraz da etraftakilerin baskısıyla, Dilmen, üç ay sonra sahalara döndü.

1991'de, Galatasaray maçında sol omzu kırılan Rıdvan'ın yine altı ay sahalardan uzak durması gerekirken, uyarılara kulak asmayan Rıdvan, İzlanda - Türkiye milli maçına çıktı. 90. dakikada omzu aynı yerden bir kez daha kırılan Rıdvan'ın, bir başka maçta da ayak bileği kırıldı. Eskiye dönmek için çaba harcayan Rıdvan'ın şevki, tekrarlayan sakatlıklar ve nükseden ağrılar yüzünden kırıldı. Taktik zekası ve oyun kabiliyetiyle göz dolduran Rıdvan, yılda 7-8 maça çıkabilen, istikrarsız bir sporcuya dönüştü.

1994'de, Ali Şen'in başkanlık yaptığı Fenerbahçe'yle, Rıdvan, karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Maç takviminin uyuşmaması yüzünden, jübilesi üç kez ertelenen Rıdvan, 31 Ocak 1996'da, -7 derecelik dondurucu bir soğukta jübilesini yaptı. Soğuk yüzünden, sadece 1982 seyircinin bulunduğu maçta Şeytan, sevenlerini golsüz bırakmadı. Jübilesinde gol atan ender futbolculardan biri olarak sahadan ayrılan Rıdvan Dilmen, futbol kariyerini, 32'si Fenerbahçe'de olmak üzere, toplam 62 golle tamamladı.

24 kez A Milli forması giyen Rıdvan, bu formayla da, 5 gole imzasını attı.

DÜNYA KARMASI

Rıdvan Dilmen, Dünya Karması'nda Tanju Çolak'la birlikte oynamıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbol hayatına teknik direktörlükle yeni bir sayfa açan Rıdvan, Vanspor, Konya, Altay, Karşıyaka, Adana ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptı. 1996-97 futbol sezonunda Ali Şen'in isteğiyle Fenerbahçe'de menajerliğe geçti. Sezon sonunda görevine son verildi, daha sonra TV programlarına yorumcu olarak katılan Rıdvan Dilmen 1998-99 sezonunda 2. ligde 0 puanla son sırada bulunan Vanspor'un başına geçti, Vanspor'u şampiyon yapıp 1.lige taşıdı.1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'nin Başına getirildi.

Fakat ardarda alınan kötü sonuçlar ve Fenerbahçe'nin UEFA kupasından elenmesi sonucunda görevini bıraktı. Daha sonra Altay ile anlaştı. Burada da Yükselme maçlarında Altay'ın başarılı olamaması sonucunda görevinden ayrıldı. 2001-2002 sezonunda anlaştığı Adanaspor'dan da ayrılmak zorunda kalan Rıdvan Dilmen;2003 yılında 2.Lig A klasmanında yer alan Karşıyaka da teknik direktör olarak görev aldı.

YORUMCULUK KARİYERİ

Halen Lig TV, Ntv ve Ntvspor'da yorumculuk ve Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı görevine devam eden Dilmen, özellikle maç anlarındaki yorumculuğu sırasında, atılan golden birkaç saniye önce "Gol olur." demesiyle, golü koklama yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini göstermektedir.