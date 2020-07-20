Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in 2019/20 sezonu şampiyonluğunu değerlendirdi ve turuncu lacivertli ekibin bu başarısının bir kitap olması gerektiğini söyledi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 33. hafta maçlarının ardından şampiyonluğunu ilan etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise yaptığı değerlendirmede turuncu lacivertli kulübün başarısının kitabının yazılması gerektiğini dile getirdi.

Başakşehir'i tebrik ederek sözlerine başlayan Rıdvan Dilmen, "Dünyada örneği var mı bilmiyorum, az seyircili şampiyon başka kulüp var mı onu da bilmiyorum. Burada önemli olan Başakşehir'in gerçekten yıllardır söylüyorum 'Başakşehir nedir?" diye bir kitabı yazılması lazım, okullara verilmesi lazım. Nasıl bu çocuk doğmuş, büyümüş, teknik direktör, başkan istikrarı... Ekonomik olarak da seyircisiz oynuyorsunuz" dedi.

ÖNEMLİ TRANSFERLER

Dilmen, Başakşehir'in transfer politikasına da vurgu yaptı ve "20-30 milyon euroluk satış yapıyorsunuz. İrfan Can Gençlerbirliği'nde ben buradayım derken Göksel Gümüşdağ alıyor. Robinho'yu 1,5 sene kullanacağım diyip alıyor. Demba Ba yolda dolaşırken ben alıcam dedi. Manchester City'nin bekini alıyorsun boştayken. Bunlar çok önemli. Trabzonsporlular da kızmasın, 4-3'lük mağlubiyet normal. Oyuncular da inanamıyor bir saatten sonra. 2 kez elektrikler kesildi" ifadelerini kullandı.