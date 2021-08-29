Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray tarihinde yaş ortalaması bu kadar düşük 11 yok

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği mücadelede Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim'in sıfır hatası var. Galatasaray, tarihinde hiçbir zaman bu kadar yaş ortalaması düşük bir 11'le sahada olmamıştır" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından TRT Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in puan kaybının yaşanmasında bir hatasının olmadığını söyledi.

"GALATASARAY TARAFTARININ SABIRLI OLMASI GEREKİR"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Böyle büyük bir kulüp için büyük bir risktir. Galatasaray taraftarının sabırlı olması gerekir. Gelecek için ümitlenilmesi gereken bir sezon. Şampiyonluk adayı mı, bence adayı" dedi. Dilmen ayrıca Kasımpaşa'nın 2-0'dan geri dönmesiyle ilgili olarak, "Fatih Terim'in sıfır hatası var. Galatasaray, tarihinde hiçbir zaman bu kadar yaş ortalaması düşük bir 11'le sahada olmamıştır" ifadelerini kullandı.