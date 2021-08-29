Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray tarihinde yaş ortalaması bu kadar düşük 11 yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray tarihinde yaş ortalaması bu kadar düşük 11 yok

Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray tarihinde yaş ortalaması bu kadar düşük 11 yok
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği mücadelede Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim'in sıfır hatası var. Galatasaray, tarihinde hiçbir zaman bu kadar yaş ortalaması düşük bir 11'le sahada olmamıştır" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından TRT Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in puan kaybının yaşanmasında bir hatasının olmadığını söyledi.

"GALATASARAY TARAFTARININ SABIRLI OLMASI GEREKİR"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Böyle büyük bir kulüp için büyük bir risktir. Galatasaray taraftarının sabırlı olması gerekir. Gelecek için ümitlenilmesi gereken bir sezon. Şampiyonluk adayı mı, bence adayı" dedi. Dilmen ayrıca Kasımpaşa'nın 2-0'dan geri dönmesiyle ilgili olarak, "Fatih Terim'in sıfır hatası var. Galatasaray, tarihinde hiçbir zaman bu kadar yaş ortalaması düşük bir 11'le sahada olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti
Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti
İmzayı attırmak için bunca çaba boşa değilmiş! Morutan, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarı büyüledi
İmzayı attırmak için bunca çaba boşa değilmiş! Morutan, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarı büyüledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Alişan Müge Anlı Neşet Ertaş Didem Arslan Yılmaz
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray tarihinde yaş ortalaması bu kadar düşük 11 yok - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 23:19:20. #1.16#

title