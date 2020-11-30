Rıdvan Dilmen'den Josef de Souza tepkisi: Adam öldürmeye teşebbüsten kırmızı kart

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra Kadıköy'de mağlup ettiği maçı değerlendiren başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımı ve teknik direktör Erol Bulut'u eleştirirken maçın hakemine sert tepki gösterdi. Dilmen, "Son dakikada Souza'nın pozisyonu adam öldürmeye tam teşebbüsten kırmızı kart" dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği karşılaşmayı NTV'de değerlendirdi.

İşte Dilmen'in açıklamaları;

Bana göre 180'lik kadrosu olan Fenerbahçe 100'le gidiyor. Fenerbahçe'de yetenekli olup da çalışkan olmayan futbolcular var. Gökhan'ın hazır olmayıp, oynaması büyük handikap oldu. Sahanın en kötüsüydü. Gökhan sıfır, kademelerde sıfır, güç yok.

"PİYANGODAN ÇIKMIŞ BİR OYUNCU"

Maçta mesaj attım arkadaşlara. Bu Cisse'ye bir şey mi oldu? Sakatlandı mı, ateşlendi mi, cezalı mı? 2-1 mağlupsun, işi gol atmak bu arkadaşın ve Fenerbahçe'de piyangodan çıkmış bir oyuncu giriyor oyuna Ademi.

"5 BENZEMEZİ OYNATTIN"

Serdar, Tisserand, Lemos seç deseler Serdar'ı seçerim. Ne olduysa Serdar Aziz'e bizim evlattır, otur dediler. Aylardır bu maçı bekleyen Caner'i oynatmıyorsun. Caner oyuna girdi, ruh gibiydi. Kafadan defansını 5 benzemezle oynattın.

"İNANILMAZ HATALAR YAPTI"

Gustavo geldiği günden beri en vasat oyununu oynadı ama mücadelesinde problem yok. Lemos'un işini yaptı bir ara. Sosa, özel hayatıyla dengeli gidiyor kariyeri. Ozan'ı çıkartırsan bugün Erol Hoca, inanılmaz hatalarla başladı, hatalarla bitirdi.

"F.BAHÇE MAHALLE TAKIMI GİBİYDİ"

Beşiktaş tarihi bir maç oynadı. Fenerbahçe bir mahalle takımı gibiydi. Dağınık, sıfır organizasyon. Necip gol attı ya, sakatlandı ama oynamak istedi. Bu yüzden gelen hocalar, Necip için burada dursun diyor. Karakterli oyuncu. Rıdvan muazzam oynadı, 4 tane açık değiştirtti karşısında. Ben sizden çalım yemem dedi. Rosier'i ilk maçta beğenmiştim, iyi oyuncu. 93'te ilerideydi. O kadar koştular ki kim sırıtmadı? Atiba. Ne oyun oynadı be demedik.

"SERGEN YALÇIN'I TEBRİK EDERİM"

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha iyi oynadı. Canı gönülden kutlarım. Sergen Yalçın'ın zaten konsantrasyonu çok yüksekti.

"RIDVAN DİLMEN DİYE ALGI YAPTILAR AMA..."

Serdar Tatlı benim sevdiğim düzgün bir insandır. Rıdvan Dilmen sezonu diye bir algı yaptılar. Fenerbahçe, Konya'ya yenildi, Hatay'ı yenemedi, Beşiktaş'a kaybetti. Maçın hakemi acı bir deneyim oldu Serdar Tatlı için. Seyircisiz maçta böyle maç yönetilir mi Allah aşkına. Maç 1-0 dünyanın her yerinde faul olacak pozisyonda devam ettirdi. Ayak tehlikeli bir şekilde yüze kadar çıkmış. Skoru etkiledi mi? Etkiledi. Larin, Lemos'a kaydı faul yaptı ama yaralayıcı bir faul değildi.

"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN KIRMIZI KART"

Fenerbahçe 2-1 yaptı, devrede bir çılgınlık oldu. Cisse, Fenerbahçe'nin gol silahı çıktı. Sonra nereden çıktığı bilinmeyen bir oyuncu girdi. Novak hala sahada. Mert Hakan'ı alarak Ozan'ı önden geriye attın. Larin'in ikinci sarısı doğru, atıldı. Bu kurallardan dolayı futboldan soğuttular bizi. Son dakikada Souza'nın pozisyonu adam öldürmeye tam teşebbüsten kırmızı kart ya.

"HADİ BU HAKEMİ O MAÇLARA VERİN?"

Ben bu hakemi beğeniyordum, iyi maçlar yönetiyordu. Dost acı söyler, bu riskleri hemen çarpıcı ve keskin maçlarda kullanmamanız lazım. Hadi şimdi Galatasaray - Fenerbahçe, Beşiktaş - Galatasaray maçlarına verin?

"4-4 BİTSE NE YAPACAK?"

Gelelim penaltıya. 10 gün verirsem penaltıyı, istediğinizi söyleyin bana. Ben hayatta vermem kardeşim. Welinton'un darbesi, vuruşun ayarını değiştirmedi. Öyle 50 tane penaltı veririm. Maç 4-4 bitse ne yapacaksın? Bu oyuncu savunma oyuncusu, ikisi birden gelse, Fenerli vuramasa o zaman penaltı.

"HAYATIMDA BÖYLE KURALLAR GÖRMEDİM"

Cisse pozisyonunu orta hakem görmeyebilir, VAR hakemi sen neden oradasın? Niye çağırmıyorsun. Hayatımda böyle kurallar görmedim. Pandemi bittiğinde bu VAR'la seyirci maça gitmez.

"PENALTIYI KİMSE BİLMİYORDU"

Ben Beşiktaş'ın 3. golünde de faul falan vermem. Çağırsalardı VAR'a emin ol faul vereceklerdi. Hiç kimsenin Welinton'un penaltısında haberi yokken, çağırdılar ve penaltı verdi.

"HEPSİ ATIBA SEVİYESİNDEYDİ"

Beşiktaş Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tebrik ediyorum sevgili kardeşim. İyi bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. İkinci yarıda müthiş savaşçı bir Souza gördük. Bugün hepsi Atiba'nın seviyesine çıktı oyuncuların.

"SKANDAL"

Novak yanlış, Lemos yanlış, Caner ve Serdar oynamalıydı. 27 yaşındaki Gökhan Gönül, 3 hafta oynamaz derlerdi haftaya oynardı. Bakıyorduk, iyi oynuyordu. Yaş artınca 35'ten sonra sakatlıktan geldi formayı kaptı diye bir şey yok. 27'lik Gökhan değil artık sendeki. Lemos'u oynatırsın, Serdar'ı koyarsın stopere. Savunmada 2 tane büyük hata yaptın Erol Hoca. Sergen Yalçın, Cisse'yi çıkaramazdı oyundan. Cisse'yi çıkardın, 10 kişi kaldın, ne yapacaksın? Acaba bir şey mi var diye defalarca sordum. Bu adamın işi gücü gol atmak. Zaten Samatta yok. Gol de atmış bir oyuncu, seni oyuna sokmuş. Fenerbahçe'de 5 topu direkten dönmüş. Savunma başlangıcı ve değişiklikler skandaldı.

"SANKİ GAZOZUNA OYNUYOR"

Hemen hemen Ozan Tufan ve biraz da Pelkas dışında teslimiyetçi, vurdumduymaz sanki gazozuna oynayan bir takım.

"KOSKOCA BEŞİKTAŞ NELERLE UĞRAŞIYOR"

Meğerse iki kulüp hakem değiştirilsin istemişler. Ahmet Bey bir açıklama yapmış, bu hakem Ali Koç'un bankasında çalışıyormuş, babası da eskiden Fenerbahçe'de oynamış. Koskoca Beşiktaş Kulübü nelerle uğraşıyor? Fenerbahçe de bundan rahatsız olmuş, Ali Koç da federasyonu aramış, hakem etkilenir demiş. Bunlar Beşiktaş Takımı içinde de konuşulmuştur. İlk kez böyle agresif gördük Sergen Hoca'yı. Sergen Yalçın ve Murat Şahin, Fenerbahçe'de oynadılar mı? Oynadılar. Sergen iyi bir Beşiktaşlıdır. Yıllardır Beşiktaş'ın sponsoru kim? Koç. O yüzden bu tür şeylere takılmamak gerek.

"SOSA'YI MAGAZİNDE GÖRDÜM"

Alanya maçının tamamına yakınını izledim. Son bölüm dışında organizasyonu mükemmel, Siopis var mesela; bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor. Hocanın arzusu, devamlılıkları, şampiyon olurlar olmazlar ama çok iyi takım. Galatasaray'ın ölüsü yarışa dahil oldu. Fenerbahçe'de çok eksik olmamasına rağmen papatya falı gibi. Ya çok iyi, ya çok kötü. Fenerbahçe'nin kadrosu geniş ama 10'da 6-7'lik bir kadrosu var. Sosa'yı bazı magazin sayfalarında falan gördüm, bir fizik problemi yaşıyor. Emre Belözoğlu'nun, Ali Bey'in ve Bulut'un toparlamaları lazım. İçeride kaybedilen puanlara bakar mısınız? Hatay, Konya, Beşiktaş. Sezon başından beri tek istikrarlı isim Ozan. Başkan, hocaya karışacak. Rapor isteyecek. Cisse'de ne oldu da çıktı diyecek. Her zaman değil tabii ki.