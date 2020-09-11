Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım
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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım

Süper Lig'de yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın transfer etmesi gereken oyuncuyu söyledi. Beşiktaş'la yollarını ayıran Mohamed Elneny'nin sarı-kırmızılı takıma transfer olması gerektiğini savunana Dilmen, Galatasaray'ın transferde geç kaldığını belirtti.

11.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:24

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de başlayacak yeni sezon öncesi Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın geçen sezona göre daha zayıf bir kadroya sahip olduğunu belirten Dilmen, "Galatasaray'dan ayrılan oyuncular, Galatasaray için kayıp. Gidenlere ve gelenlere baktığımızda, Galatasaray'ın şu anda geçen seneden daha zayıf bir kadrosu var. Fatih Hoca'nın muhakkak listesi vardır, kulübün de planları vardır ama şu anda geç kalmış durumdalar" dedi.

"ELNENY KARAKTERLİ OYUNCU"

Mohamed Elneny'nin Beşiktaş için büyük kayıp olduğunu ve Galatasaray'ın bu oyuncuyu alması gerektiğini belirten tecrübeli futbol adamı,"Yabancı oyuncularda feda falan yok. Hiçbiri "Yazık bunlara" demez, alırlar parayı. Sergen Yalçın'ın oyun tarzına baktığımızda farklılık gösteren bir oyun değil. Bana göre en büyük kayıp Elneny'dir. Galatasaray olsam hemen Elneny'i alayım derim. Karakterli de bir oyuncu" şeklinde konuştu.

"SERI'Yİ NEDEN ALAMADILAR, MERAK EDİYORUM"

Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların Jean-Michael Seri'yi yeniden almamasına şaşırdığını belirtti ve "Kulüplerin hiçbir hazırlığı yok. Eski kariyeri çok iyi diye oyuncu alıyorlar. Galatasaray, Seri'yi neden alamadı, onu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım
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