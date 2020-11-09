Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların oyununu rakibine kabul ettirdiğini söyleyen Dilmen, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen'i sert bir dille eleştirdi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçı ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları;

Sivasspor'u mental olarak yorgun olabilir. Avrupa maçları falan yoğunlaştılar, bunu yönetmek kolay değildir. Galatasaray ise 3'te 3 yaparak mental olarak özgüvenli çıktı. Rakibine oyununu kabul ettirdi. Aman aman oynamadı ama oyunu kontrol etti. Gol kokusunu iyi alan oyuncuları var.

"TERİM'İN KONSANTRASYONU İYİ DEĞİL"

İlk 4 hafta 4 puanlık Galatasaray'a bakın, son 4 maçtaki Galatasaray'a bakın. Başakşehir'in de ilk 4 haftada 1 puanı vardı. Fatih Terim'in konsantrasyonunu pandemi başladıktan beri iyi görmüyorum. Sezon başından beri yönetimle gerginlikleri oldu. Özellikle transfer konusunda bazı şeyleri çok da dışarı yansıtmadılar.

Fatih Hoca istemese bile bazı oyunculardan faydalanmak zorundaydı. Hiçbir maça ideal 11'i ile çıkmadı. Radamel Falcao yokken, Mbaye Diagne'yi bile oynatmadı.

"MARCAO'NUN SAKATLANMAMA İHTİMALİ YOK"

Okan Kocuk kötü bir gol yedi ama iyi maç çıkardı. Omar'ı çok ileride görmedim ama karşısındaki oyuncuları 3 kere değiştirdi. Emre Taşdemir beklentilerimin üstünde oynadı. Luyindama ekonomik oynuyor. Marcao'nun sakatlanmama ihtimali yok. Arka arkaya atılanlara koşar, hep mücadele eder. Taylan ise Fatih Terim ne istediyse yaptı.

Marcao'nun oyuncu olarak limiti bu. İnanılmaz pas hataları yapıyor. Penaltıyı yapmadan önce bütün savunmanın hatası var.

"BELHANDA'YI ELEŞTİRECEĞİZ AMA MAÇI BİTİREN İSİM OLUYOR"

Emre Kılınç becerikli işler yaptı. Belhanda 1 asist, 1 gol. Asistini de herkes yapamaz, zeki oyuncular yapar. Belhanda'yı tam eleştireceğiz, maçı bitiren isim oluyor.

"ARDA TURAN'I BEĞENDİM"

Arda Turan'ın golde iyi koşusu vardı, iyi attı. Arda'yı çıkana kadar beğendim, iyi oyun oynadı. Bir kaptan gibi takıma hakim oldu. Babel yapabileceklerini yapmaya çalıştı. Ancak Feghouli çok kötü günündeydi.

"4'Ü DE İSTENMİYORDU"

Belhanda, Babel, Feghouli ve Babel istenmiyordu. Bu maçta 4'ünü de oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Arda Turan'ı da 'Acaba olacak mı?' diye alıyorsunuz. Emre Akbaba'nın olmaması da Galatasaray için dezavantaj. Bu kadar dezavantajla Sivasspor gibi iyi bir takıma oynuyorsunuz ve 3-4 yapabilirdiniz. Tabii pozisyonlar da verdiniz ama önemli bir galibiyet.

"HAKEM BERBATTI"

Hakem berbat maç yönetti. Bir hakem şu penaltıyı 3 dakikada vermez. Verdiği kartlar, vermediği kartlar, fauller... Abdülkadir Bitigen'i geçen sene beğeniyordum ama bu sene kötü. Son haftalarda hakem performanslarından memnun değilim.