Rıdvan Dilmen'den Diagne'ye eleştiri: G.Saray'da kapris yapacak en son kişi sensin
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Rıdvan Dilmen'den Diagne'ye eleştiri: G.Saray'da kapris yapacak en son kişi sensin

22.12.2020 22:44 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:08

Galatasaray-Göztepe maçını yorumlayan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, oyundan alınmasına tepki gösteren Diagne'yi "Galatasaray'da en son kapris yapacak oyuncu Diagne'dir. Oyuncu yapabilir, ama en son yapacak isim Diagne'dir. Hoca sana şans veriyor zaten" sözleriyle eleştirdi.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi.

Dilmen, karşılaşmanın oyundan alınmasına tepki gösteren Diagne'yi sert bir dille eleştirdi. Futbolcuların oyundan çıkarken kapris yapmasının normal olduğunu ifade eden ünlü yorumcu, "Galatasaray'da en son kapris yapacak oyuncu Diagne'dir. Oyuncu yapabilir, ama en son yapacak isim Diagne'dir. Hoca sana şans veriyor zaten" dedi.

SİNİRLİ BİR ŞEKİLDE SOYUNMA ODASINA GİTMİŞTİ

Senegalli futbolcu, maçın 67. dakikasında oyundan alınmasına tepki göstermiş ve sinirli bir şekilde direkt soyunma odasına gitmişti. Diagne'nin yerine Oğulcan Çağlayan oyuna dahil olmuştu.

Rıdvan Dilmen'den Diagne'ye eleştiri: G.Saray'da kapris yapacak en son kişi sensin
Haber Yorumları (2)
KİM: ilk defa bir doğru laf etti ama yine de iç işlerimiz bizi ilgilendirir bak işine
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SENİ: ilgilendirmez şeytanın avukati
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