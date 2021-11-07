Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma

Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Fenerbahçe'de kötü gidişat durdurulamıyor. TRT Spor'da %100 Futbol programında sarı-lacivertlilerin Kayserispor maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Benim hissettiğim oyuncular Pereira'ya güvenmiyor" dedi.

"TARAFTAR, GÜVENİNİ KAYBETTİ"

Portekizli teknik adamın performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Teknik direktörün oyuncular üzerinde bir otoritesi olması lazım. Oynamayan oyuncu mutsuzdur ama oyuncular için en önemli kriter teknik direktörün kişiliğidir. Benim hissettiğim oyuncular, Pereira'ya güvenmiyor. Ali Koç yüzünden güvenen taraftar da güvenini kaybetti." dedi.

"İBRENİN DÖNMEMESİ İÇİN PEREIRA'YI GÖNDERMESİ GEREK"

Fenerbahçe'de ibrenin Ali Koç'a döndüğünü ifade eden Rıdvan Dilmen, "İbrenin dönmemesi için Pereira'yı göndermesi gerek. Çok kötü bir cümle ama bu fırsatı kaçırma." dedi.

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