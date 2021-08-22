Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var?

Deneyimli futbol adamı Rıdvan Dilmen, Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi, bazı eleştirileri oldu. Dilmen, "Teixeira'nın Mesut'tan ne farkı var? 10 ay top oynamamış, hemen sahaya sürüyorsun. En az 3 ay lazım, hiç abartmıyorum. Sergen Yalçın'ı seviyorum ama bu hatadır. Maçı kaybedebilirdi" dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olan, Siyah-beyazlılar karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

TRT Sporda yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın performansını yorumladı.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"5 DAKİKA DAHİ OLSA GİRMEMELİ"

"10 ay uzun bir süre. Mesut'tan ne farkı var? Mesut da 10 ay oyna mamıştı geldiğinde. Sergen Yalçın'ın bir hatası daha; Alex Teixeira 0-0 giden maçta oyuna almasıydı. Kaybedebilirdi de...

"EN AZ 3 AY LAZIM"

10 ay oynamayan oyuncu oyuncu Gaziantep deplasmanında 5 dakika dahi olsa oyuna girmez. Resmi maçta girmez, girer ama 3-0'ken girer. Ben kadroya bile almazdım, belki tribünde oturturdum. Sergen hoca bilir aslında bu işleri. 90 dakika oynaması için de minimum 3 ay lazım, hiç abartmıyorum."