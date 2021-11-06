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Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! Skandal hatanın ardından hakemliği bırakıyor

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Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! Skandal hatanın ardından hakemliği bırakıyor

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını erken bitirip ardından futbolcuları soyunma odasından çağırarak kalan dakikaları oynatan Halis Özkahya için Rıdvan Dilmen'den açıklama geldi. Ünlü yorumcu, Özkahya'nın yaşananlardan sonra hakemliği bıraktığına ilişkin yazıyı TFF'ye gönderdiğini söyledi.

Süper Lig'de Gaziantep FK'nin Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçta hakem Halis Özkahya, 9 dakika uzatma gösterilen maçı 5 dakika oynatmıştı. Daha sonra hatasını fark ederek futbolcuları soyunma odasından çağıran Özkahya, kalan 4 dakikalık bölümü oynatarak maçı bitirmişti. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen, yaşananların ardından Halis Özkahya'nın aldığı kararı açıkladı.

"İNŞALLAH TFF KABUL ETMEZ"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada "Halis Özkahya hakemliği bıraktığı yazısını bugün federasyona vermiş. Fevri düşünmüş çünkü hata insanlara mahsustur. İnşallah TFF kabul etmez, yoksa önüne geçemezsiniz. Allah'tan maç 1-0 değil, 2-0'dı ve antrenörler yapıcı açıklamalar yaptı. Bunlar Avrupa'da maç yöneten genç hakemler. Bu insanların da aileleri var. Yeterki yanlış olmasınlar. Yanlışların ayıklanması gerekiyordu" dedi.

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