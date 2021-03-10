Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Denizlispor maçı öncesi yaptığı toplantıya yardımcılarını almadı. Pinto'nun sadece futbolcuları muhatap alması ve başka kimseyi maç toplantısına dahil etmemesi dikkat çekti

Gaziantep FK'de teknik direktör Ricardo Sa Pinto, gerçekleştirilen antrenman öncesi sadece futbolcuların katıldığı bir toplantı yaptı. Sa Pinto'nun personel ekibinden ve yardımcılarından kimsenin girmediği toplantıda, oyuncularından kalan maçlarda yüzde yüz performansını vermesini istediği öğrenildi.

MAÇLARIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Gaziantep FK'nin başında çıktığı 9 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik, 2 galibiyet alarak kötü bir grafik çizen Ricardo Sa Pinto'nun bu grafiği düzeltmek adına oyuncularını bir araya toplayarak Denizli ve Malatya maçlarının bu anlamda önemine vurgu yaptığı bildirildi.

NEDEN SADECE FUTBOLCULAR?

Ricardo Sa Pinto tesislerde yaptığı toplantıya sadece oyuncuları muhatap alması ve başka kimseyi bu konuşmaya dahil etmemesi dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre Pinto'nun Denizli maçının taktiği ile alakalıda oyuncularıyla konuştuğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

(SPORX)