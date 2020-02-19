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Ricardo Orsolini'nin Lecce'ye Attığı Harika Gol

22 Aralık 2019 tarihinde Serie A maçında Bologna ve Lecce 3-2 Bologna lehine biten maçta karşıya karşıya geldiler. Orsolini'nin 2 gol attığı maçta Lecce savunmasını alt ettiği harika golünü sizler için hazırladık.

19.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:20

22 2019 tarihinde Serie A maçında ve 3-2 Bologna lehine biten maçta karşıya karşıya geldiler. Orsolini'nin 2 gol attığı maçta Lecce savunmasını alt ettiği harika golünü sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout

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