Ricardo Orsolini'nin Lecce'ye Attığı Harika Gol

19.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:20

22 Aralık 2019 tarihinde Serie A maçında Bologna ve Lecce 3-2 Bologna lehine biten maçta karşıya karşıya geldiler. Orsolini'nin 2 gol attığı maçta Lecce savunmasını alt ettiği harika golünü sizler için hazırladık.