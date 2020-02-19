Ricardo Orsolini'nin Lecce'ye Attığı Harika Gol
22 Aralık 2019 tarihinde Serie A maçında Bologna ve Lecce 3-2 Bologna lehine biten maçta karşıya karşıya geldiler. Orsolini'nin 2 gol attığı maçta Lecce savunmasını alt ettiği harika golünü sizler için hazırladık.
19.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:20
22 Aralık 2019 tarihinde Serie A maçında Bologna ve Lecce 3-2 Bologna lehine biten maçta karşıya karşıya geldiler. Orsolini'nin 2 gol attığı maçta Lecce savunmasını alt ettiği harika golünü sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
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