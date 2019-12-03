Rhodri Giggs, eşiyle birlikte olan ağabeyi Ryan Giggs'e patladı
Manchester United'ın efsane isimlerinden Ryan Giggs'in kardeşi Rhodri, eşiyle ilişki yaşayan ağabeyine isyan etti. Rhodri, ağabeyi Ryan Giggs'in aileyi paramparça ettiğini söyledi.
Manchester United'ın efsane oyuncusu Ryan Giggs'in kardeşi Rhodri yıllar sonra yaptığı açıklamalarla spor ve magazin gündemine oturdu.
Rhodri Giggs, 8 yıl boyunca eşi Natasha birlikte olan ağabeyi Ryan'ın tüm aileyi paramparça ettiğini söyledi. Bir podcast programına konuk olan Rhodri, yasak aşkın ortaya çıktığı 2011 yılından bu yana ağabeyi Ryan ile konuşmadığını belirtti.
"SANKİ BEN ALDATTIM"
Rhodri Giggs, annesinin de ağabeyinin tarafını tuttuğunu ve kendisiyle konuşmadığı söyleyerek, "35 madalyam yok, Manchester United'da 20 sene oynamadım ve büyük bir eve sahip değilim tabii" diyerek annesi Lynne Giggs'e tepki gösterdi.
Rhodri sözlerini, "Sanki aldatmayı ben yaptım. 3 çocuğum var, biri 5 yaşında annemle hiç tanışmadı, biri 13 yaşında 7-8 yıldır annemi görmedi. Onlar ne yaptı? 1,5 km uzakta oturuyorlar. Ailemden kimseyle konuşmuyorum, onlar da benimle konuşmuyor. Ama hepsi Ryan ile konuşuyor, Galler'de yaşayıp Galler maçlarına gidip güzel yemekler yiyor güzel ağırlanıyorlar. Onların sevdiği bu" ifadeleriyle noktaladı.
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Haber Videosu: Rhodri Giggs, eşiyle birlikte olan ağabeyi Ryan Giggs'e patladı
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Para kimde serefsizlik onda. Yalniz su domuz etinden bahseden denyo. Bu gibi olaylar insanin oldugu heryerde oluyor. Önemli olan insanlarin iradesi ve karakter yapisi.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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GERÇEKDEN HASTA RUHLUSUNUZ. . . . AÇ MÜGE ANLI YI İZLE BAKALIM. . ONLAR DOMUZ ETİ Mİ GÖRDÜCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Karında 8 yıl boyunca şuç işlemiş ikiside şuçluCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Para para para, la NAPOLYON sen ne büyüksün. Para NAPOLYON u bile götürmüşde bu kelimeyi söylemiş.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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domuz etini az zıkkımlanın bişey olmazCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bunlar hep domuz eti yemekten oluyoCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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ne alaka biz de olunce neden oluyor :))3 Yayından Kaldır
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haysiyetsiz Ryan Giggs. şerefs. . z adi utanmaz ırz düşmanıCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Adam sonuna kadar haklı. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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rhodri giggs sana helal olsun. boynuz yedin ama yıkılmadın. paradan çok namus önemlidir. icardi gibi yumoş değilsin.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır