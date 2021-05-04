'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu
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'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu

'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin bir araçta narkotik köpeği 'Rexo' ile yaptığı aramada 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin bir araçta narkotik köpeği 'Rexo' ile yaptığı aramada 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik  çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Tuşba ilçesinde bir araçta uluşturucu olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine takip edilen araç, durdularak arama yapıldı. Araçta, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan detaylı aramada 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili C.K yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

 


'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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