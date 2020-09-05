Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca 3 bin TL ek ödeme yapılacak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; aile hekimlerine 3 ay boyunca net 3 bin TL ek ödeme yapılacak. Aile sağlığı çalışanlarına ise 850 TL ek ödeme kararı alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen soruya verdiği cevap bu gece hayata geçti. Aile hekimlerine 3 ay boyunca 3 bin lira ek ödeme yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme olacak. Aile sağlığı çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme kararı alındı.

BAKAN KOCA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Bakan Koca, Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısının ardından bir basın mensubunun "Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri ile ilgili detaylar netleşti mi?" sorusuna şu şekilde cevap vermişti:

"Bu dönemde çalışan bütün sağlık çalışanlarımız yoğun fedakarlıklarda bulundular. Bunun karşılığını bir ödeme ile yapmanın yeterli olmayacağını düşünüyorum ama imkanlar içinde biz devrede olan sağlık çalışanlarımız için bir çalışma yapıldı. Bugün ya da yarın açıklama yapılır. Filyasyonda olan ekiplerimiz için çalışma yapıldı. Bununla ilgili ödeme yapılacak. Kovidli hasta takibi ile ilgili bir ek ödeme de bugün veya yarın yayınlanacak genelge ile duyurulmuş olacak"